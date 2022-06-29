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Україна

Британський мільярдер Річард Бренсон приїхав до Гостомеля

15:50 29 червня 2022
Річард Бренсон

До Гостомелю, який майже місяць був під російською окупацією, приїхав засновник компанії Virgin Galactic мільярдер Річард Бренсон.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

«Бренсон постійно підтримує Україну у своїх заявах. У Гостомелі його насамперед цікавили можливості відновлення аеродрому ДП Антонов» — пише Думенко.

Чиновник також зазначив, що Бренсон виступає за жорсткі санкції проти росії, її лідерів та економіки.

Нагадаємо, у лютому цього року російські окупанти внаслідок атаки на аеропорт Гостомель під Києвом спалили найбільший літак у світі АН-225 «Мрія».

Фото https://t.me/tarasdumenko/

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