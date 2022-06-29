Недобрий ранок: ракета окупантів поцілила у багатоповерхівку в Миколаєві, є жертви

У ніч проти середи, 29 червня, окупанти знову випустили ракети по Миколаєву — під удар потрапив багатоповерховий будинок.

За інформацією керівника Миколаївської ОДА Віталія Кіма, на даний момент відомо про двох загиблих та трьох поранених, у тому числі й співробітника ДСНС. Пізніше він поточнив, що загиблі троє, а поранені п'ятеро.

Міський голова Олександр Сенкевич повідомив, що йдуть пошуково-рятувальні роботи, на місці працюють надзвичайники, медики та комунальники.

«Друзі, не публікуйте адреси і фото з місць обстрілів, не наражайте на небезпеку тих, хто зараз там рятує людей», — додав він.

А керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив про результати рятувальних робіт на місці ракетного удару російської армії по Дніпру, де напередодні було знищено автотранспортне підприємство.

«Рятувальники знайшли двох загиблих — чоловіка та жінку. Ці люди опинилися в епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди. На місці «прильоту» фахівці виявили уламки ракети «Калібр», — зазначив він і додав, що по області ворог випустив шість ракет, чотири з яких збила українська ППО.

Нагадаємо, що двома днями раніше ворог завдав ракетного удару по Кременчуку, поціливши у торгівельний центр, де було багато людей.

А перед цим — по Києву, де ракета прилетіла у багатоповерховий житловий будинок.

Ілюстративне фото зі сторінки Олександра Сенкевича у соцмережах

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