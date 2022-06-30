Додому не повернуться ще 150 путінських убивць: названо нові втрати військ рф (відео)

Незважаючи на жорстокість, з якою росія зазнає ракетних ударів мирними населеними пунктами, самі путінські орки постійно зазнають втрат. Так, минулої доби ЗСУ знищили ще 150 рашистів.

При цьому загальна кількість втрат рф за чотири місяці військових дій становить близько 35 600, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також станом на 30 червня знищено:

танків - 1573 (+1),

бойових броньованих машин – 3726 (+6),

артилерійських систем - 790 (+9),

засоби ППО – 104 (+1), а також чимала кількість іншої техніки.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі уточнили, що найбільших втрат російський ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

А в мережі показали, як українські військові знищують супротивника на всіх фронтах, роблячи свій внесок у скарбничку майбутньої перемоги.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ констатували, що минулої доби, 29 червня, наші захисники рішуче придушили спробу ворожих штурмових дій у районі Дементьєвки на Харківському напрямку, змусивши окупанта відступити.

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