Російський ворог завдав підлого удару по Дніпропетровщині: знищено величезні запаси зерна (фото)

Російські окупанти продовжують бити по містах та селах Криворізького району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу було зруйновано склад із 40 тоннами зерна.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко у Telegram.

За його словами, під ранок 30 червня путінські вбивці кілька разів обстріляли Зеленодольську громаду.

Рятувальна операція

«У Зеленодольську ворог потрапив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух викликав пожежу. Попередньо люди не постраждали», — написав Резніченко.

У свою чергу, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що Зеленодольську громаду було обстріляно з різних видів артилерії та РСЗВ.

«Орки знову цілилися по мирних об'єктах — у населеному пункті Велика Костромка вдарили прямо по центру села, є руйнування. На території громади — удар по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також — по сільськогосподарському підприємству», — написав він.

Нагадаємо, що напередодні російські фашисти завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок якого загинули чоловік та жінка.

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