Гаррі Юрій Табах — військовий, медик, дипломат, — виїхав із Радянського Союзу до США ще дитиною. Але добре пам'ятає, як його та батьків обзивали зрадниками батьківщини. Зараз він громадянин США — і багато опозиціонерів Путіну, що виїхали з росії, знову називають його… зрадником.

«Невзоров обдарована, талановита людина. Він був одним із тих, хто „створив“ Путіна»

— 70 відсотків американців — за військову допомогу Україні. Майже весь Конгрес та Сенат — за те, щоб дали зброю Україні якнайшвидше. А Білий дім реагує дуже повільно. Замість допомоги Україні Байден телефонує Путіну. І мене за критику такої поведінки президента називають «консервою» Путіна, — розповів «ФАКТАМ» Гаррі Табах. — Коли вони всі ще бігали на комсомольські будови — я вже бігав з автоматом проти Радянського Союзу. Я був перевірений усіма контррозвідувальними агенціями Америки. У відставку пішов з усіма почестями з правом носіння мундира, орденів та медалей. Колишні комуністи звинувачують мене в тому, що я за Путіна — ті, які недавно поїхали з росії тільки тому, що Путін їм щось перекрив.

Гаррі Табах: «Майже весь Конгрес та Сенат — за те, щоб дали зброю Україні якнайшвидше. А Білий дім реагує дуже повільно. Стоп-кадр відео

— До речі, про тих, хто виїхав з росії. Зараз у нас скандали з наданням громадянства росіянам-опозиціонерам, таким як Невзоров, який від повної підтримки імперської політики СРСР та РФ, Путіна еволюціонував до повної опозиції йому…

— Він був одним із тих, хто «створив» Путіна, пропагував його. Це він зняв фільм «Чистилище». Зараз він пропонує забути все, що він говорив. Як це забути? Я не шанувальник пана Невзорова — у розвідку я б з ним не пішов. Він кидається від одного фанатизму до іншого. Раніше був глибоко релігійною людиною — тепер став найбільшим атеїстом, знущається з попів і релігії, що образливо для людей віруючих. Я вважаю що це не правильно. І що завадить йому змінити свою позицію у майбутньому ще раз?

До речі, колись він говорив образливо про президента Трампа, неправильно перекладав, висмикував із контексту — мені це не подобалося. Наприклад, Невзоров заявив, що Байден назвав Трампа «цуценям Путіна». Насправді там було слово «маріонетка» (puppet), а не «цуценя» (puppy). Здавалося б — людина грамотна, відповідальна. Але він любить познущатися. Крім того, про Байдена, Обаму, Трампа він зазвичай переказував те, що видавали Сі-Ен-Ен та «Нью-Йорк Таймс», рупори Демократичної партії та практично єдині джерела, якими користується російська «демшиза», як я її називаю. Переказував талановито, смішно, але це неправда. І якщо він так робив із лідерами США, то чому не може робити з релігією, Путіним, Україною тощо?

З іншого боку, він надзвичайно талановита, обдарована людина. Можливо, це така в нього ексцентричність, як у багатьох талановитих та обдарованих. У США також є така програма, за якою талановитих — у науці, спорті, ще чомусь — запрошують до країни і можуть дати громадянство. Багато радянських хокеїстів так стали нашими громадянами, той самий Фетісов. І я думаю, що ваш уряд, ваш президент так само цивілізовано вирішили, що пан Невзоров потрібен вашій країні та дали йому громадянство. Успіхів йому.

— Мова не так про особисто Невзорова, як про тенденцію. Та ж опозиціонерка Овсяннікова, яка нещодавно побувала в Україні, закликала Захід скасувати санкції проти росії, заперечувала колективну відповідальність росіян та росії за війну. Мовляв, тільки Путін у всьому винен.

— Таких людей багато. У кожного свої заскоки — у них свої, у мене свої. Пан Каспаров, наприклад, також закликав захищати росіян. Це — «демшиза». Це люди талановиті, але, як каже шановний Михайло Веллер, вони нічого руками не дістають. Вони на роботу щодня не ходять, не знають, як фабрикою управляти, командувати батальйоном, відповідати за життя інших. Як казав вчитель Каспарова Ботвинник: «Гаррі Каспаров думає, що він чемпіон світу, але він лише чемпіон світу з шахів». Але ще є спортсмени, які найкраще метають молот або на лижах бігають. А є ще актори, які можуть талановито прикинутися кимось іншим. Ось він у кіно грає командира армії чи фронту — не відрізниш, справжній генерал. Але це не означає, що він знає, як командувати армією. А якщо актор добре грає лікаря чи юриста — ви його візьмете з собою до суду чи попросите, щоб він операцію вам зробив?

Тоді навіщо ми дослухаємося до цих людей у таких речах? Вони інтелектуально розвинені, писали дисертації, але самі нічого в принципі не створили. Це не значить, що вони погані. Просто якщо ми говоримо про транспорт та дороги — треба говорити з водіями автобусів, таксистами, далекобійниками, а не з шахістом це обговорювати. Військові питання обговорюємо: артилерійські — з артилеристами, про підводні човни — з підводником.

А ще є журналісти, які вважають, що вони знають все про всіх, хоча самі все життя тільки писали, передаючи думки інших людей (тобто те, що й повинен робити відповідальний журналіст). Тепер багато журналістів стали коментаторами — коментують абсолютно все. Звідки вони це знають — не відаю. Але беруть одне в одного інтерв'ю: «Що ви думаєте про це, про те…» Уолтер Кронкайт — ось для мене взірець журналістики. Він передавав факти, передавав те, що кажуть фахівці, — не коментував сам ті речі, які не були у сфері його відповідальності.

«На Заході бояться перемоги України»

— У нас є прислів'я: «Російський ліберал/демократ закінчується там, де починається українське питання». Як ви думаєте — зараз ці ліберали, які заперечують колективну відповідальність, просто «закінчуються на українському питанні», або ж це розкриваються путінські «консерви»? Ще, до речі, у нас багато хто вважає, що опозиціонери, які прагнуть в Україну, просто не отримали доступу до годівниці в росії, тому хочуть до нас — будувати тут таку собі «хорошу» росію без Путіна і з годівницею…

— Дуже просто перевірити. Коли я з ними розмовляю — з професорами, журналістами, коментаторами, з деякими ведучими на ваших каналах (переважно які вже закрили), — я питаю: «А від Сороса грант у вас є?» І коли вони починають м'ятися: «Ну, яке це має значення…» — все відразу стає зрозуміло. Вони грантоїди та хайпожери. Вони поводяться правильно, вони борються з Путіним, а якщо борешся з Путіним, то все інше тобі прощається, можеш говорити що завгодно. І якщо ти вилив цебро гівна на Путіна — можеш вилити п'ять відер гівна на Трампа чи Бориса Джонсона. І навіть Путін проти цього не заперечуватиме. І ми вже бачимо, як на Джонсона йде наїзд.

Ця «демшиза» зараз використовує момент, отримує гранти та заробляє славу собі, використовуючи Україну.

— Тобто це не КДБ/ФСБшні «консерви» розкриваються, «відмазуючи» путінську росію?

— Сьогодні, якщо хтось візьметься виправдовувати Путіна — це суїцид. Але вони мають на увазі… Ви знаєте — я єврей. І коли мені кажуть: «Ось ви, американці, керуєте всім світом» або «Ви, американці, диктуєте…», — я чудово розумію, кого вони мають на увазі. Не можуть сказати прямо «євреї» — антисемітизм сьогодні не в моді. І коли говорять про російський народ, порятунок російської культури, яка «ніякого відношення у Путіна не має», «російської/радянської перемоги над фашизмом», яка теж «ніякого стосунку до Путіна не має», я розумію: вони кажуть «російський народ», а мають на увазі Путіна. Просто сьогодні немодно, суїцидно прямо захищати Путіна та його позицію.

Ось, наприклад, я не голосував за президента Байдена, але я разом з ним відповідаю за те, чого моя країна не робить, за те, що ленд-ліз не надходить в Україну. Тому я борюся з цим, тому що це моя країна, і я відповідаю. А коли ти кажеш: «Я за нього не голосував, тому я не відповідаю за це», — це боягузтво, ти просто уникаєш колективної відповідальності. Ні, відповідаєш. І російський народ відповідає за Путіна. Це російський народ його поставив у владі. Ті ж ліберали — це вони у 2000 році були якраз за Путіна. Тоді багато хто був за нього, тому що він здавався людям адекватним у порівнянні з усіма іншими: миролюбний, тихий, грамотний, не п'є, спортом займається, не курить, з жінками не помічений… Начебто нормальний, схожий на західника. Звичайно, є КДБ у минулому, але це не страшно, не в таких вже великих чинах там значився. (Він і там лузером був.)

Тому відповідальність несуть усі. Як німецький народ ніс колективну відповідальність за Гітлера.

— На росію, на Путіна та його оточення, на бізнес накладають якісь санкції. Але не всі й відразу, а потроху. Це тому, щоб, як сказав Макрон, «не принизити росію»? Чи щоб Путін не відчув себе щуром, загнаним у кут, і не вкусив сильно? Або щоб зберегти свої інтереси у росії, не допустивши перемоги України?

— Вони бояться перемоги України. Бояться, що Україна консолідує навколо себе інші країни, це буде новий центр. Усі (може, навіть і НАТО) захочуть приєднатися до переможця, бо всі поводяться безпорадно, боягузливо, малодушно, корумповано. А Україна робить те, чого від неї не очікували. Як Ізраїль у 50−60-ті роки — ніхто не очікував від нього такого, а потім зрозуміли, що Ізраїль живучий, здатний до свого захисту, підвищення рівня життя, процвітання, боротьби з корупцією тощо. І почали вкладати в нього, консолідуватися з ним.

Старий світ, старі еліти все влаштовує, вони не хочуть віддавати свої позиції. Хто такою була Меркель?

— «Комсомолка, спортсменка…»

— Це «Штазі». Що вона зробила? Закрила ядерні реактори — найбезпечніші у світі, щоб залежати від російських нафти і газу. Треба розуміти, що це робота КДБ. Люди, які цього не бачать, ти їм допомогти вже не можеш.

Ми бачимо сьогодні, в чому Шольц був замішаний. (У молодості був затятим соціалістом-антикапіталістом-антинатовцем, прихильником марксистського крила СДПН, але кардинально змінив свої погляди. Кілька років тому згадувався у зв'язку з корупційними діями в багатомільйонних махінаціях з податками на кшталт наших оборудок з поверненням фіктивного ПДВ, тільки при багаторазовому перепродажу акцій. — Авт.) У чому еліти ці всі були замішані. Імміграція та ж. Це — Давос. (Мається на увазі Всесвітній економічний форум. — Авт.) Все, чого Давос домагається, — зруйнувати світ, вибудований після Другої світової війни, і створити один великий «Китай».

І тут їм на голову впав Трамп, який все це пригальмував, бо ні в кого грошей не брав. А зараз їм на голову впав Зеленський, від якого вони не очікували такої поведінки, — людина з таким стрижнем, з такими лідерськими якостями. Побороли одного — тепер борються з другим. І ще є Борис Джонсон, який намагається чинити опір — вийшов із Євросоюзу, намагається не слухати НАТО, заявляючи, що все одно допомагатиме Україні. Ну, дай Боже. Хоча, звичайно, у Великої Британії замало таких сил, коштів. Тут має бути Америка. А Америка відсутня. Лідерство в Америці відсутнє.

А щура, якого загнали в кут, треба давити лопатою, а не намагатися зловити його в клітку і випустити на волю.

Гаррі Табах: "Старий світ, старі еліти все влаштовує. А зараз їм на голову впав Зеленський, від якого вони не очікували такої поведінки». Фото з сайту Президента України

«Ніхто не може дати гарантії, що НАТО заступиться за якусь країну. Навіть якщо вона — член Альянсу»

— Керівництво Польщі, країн Балтії, деяких інших держав, які перебувають у небезпечній близькості до росії, заявляють, що НАТО не повинно бути осторонь, що не лише допомога зброєю та грошима потрібна Україні, що Альянс має і сам взяти участь у цій війні з росією, поки ще не пізно. Наскільки реальною є ймовірність того, що рф вторгнеться в якусь із країн НАТО, або що Альянс вступить у війну на боці України?

— Я не вмію відповідати на запитання «чи можливо». Все можливо, від цього КДБшника всього можна очікувати і потрібно чекати від нього. Що робитиме НАТО? Нині всі дивляться на Україну. Китай з Тайванем, Ізраїль з Іраном спостерігають, як усе повернеться з Україною. Вступиться НАТО, або так і житиме з ім'ям, що йому присвоїли: «No Action Talk Only» — «Ніяких дій — тільки балаканина». Ми не знаємо, як буде діяти НАТО.

Не дай Боже, Україна впаде, то Путіну треба буде пробивати сухопутний шлях до Калінінграда через балтійські країни. І що: «Заради якоїсь Естонії ми ядерну війну почнемо з росією?» Чи знову почнемо грати в цю гру: «Так, Латвія, Литва, Естонія можуть себе захищати, але не стріляти по російській території»?

НАТО було створено не лише для того, щоб країни коаліції захищали одна одну, якщо на них нападуть. НАТО було створено для того, щоб балансувати мир у Європі. Щоби на Європу ніхто не нападав. Тобто Радянський Союз. А сьогодні чомусь НАТО не діє. На Європу напали. Так, це все на території колишнього Радянського Союзу, але Україна — країна демократична та вільна, чиї кордони мають бути збережені.

Звернімо увагу на Будапештський меморандум. У якому давали запевнення — не гарантії, але все ж таки запевнення — і Сполучені Штати Америки, і Великобританія, і росія, щоб Україна віддала свою зброю. (До речі, в українському та російському примірниках Меморандуму було використано слово «гарантії», в англійських — «запевнення». До підписантів приєдналися також КНР та Франція із заявами про гарантії безпеки. — Авт.). Але бачите, як виходить. Тому ніхто не може дати гарантії, що НАТО заступиться за якусь країну. Навіть якщо вона є учасником Альянсу.

Хоча Байден каже це, але він також говорив і про те, що Путін не утримається при владі. Під час передвиборчої кампанії він обіцяв запровадити «санкції з пекла» і де ці санкції? «Санкції із зада». Вже запроваджено шостий пакет санкцій, а в росії газ все одно закуповуватимуть. Напевно, у 168-му пакеті будуть уже «санкції з пекла». Та що тут казати. Вам розповідають, що «у Вашингтоні вже два паркани пофарбували у жовто-блакитний колір, а вам усе мало». «Вже чотири українські прапори висять, два трамваї з вивіскою „I stand with Ukraine“ їздять, а вам усі ленд-ліз, ракети, гармати подавай. Ми й так, он скільки робимо». І ваші журналісти все це розносять, що США дофіга чого робить. А сьогодні сам Байден уже звинувачує Зеленського, мовляв, його не слухав і не вірив, що буде війна.

— Ви згадали тих, що «затаїлися»: Ізраїль-Іран, КНР і Китайську Республіку. Тобто якщо зараз вони побачать, що НАТО не допомогло Україні, то на Близькому сході і на Тайвані можливо розв'яжуться наступні війни?

— А війна вже розв'язана. Подивіться, що діється в Ізраїлі — його атакують щодня. Коли ця адміністрація прийшла до влади, одразу розблокувала всі фінанси палестинські, ХАМАСа, які були заблоковані попередньою. Чотири роки терористичних актів в Ізраїлі майже не було, але 21 січня минулого року знову все почалося з бомбардування Ізраїлю.

Сьогодні щодня в Ізраїлі гинуть люди. Чому? Тому, що йдуть переговори між Іраном та США щодо відновлення фінансування ядерної програми Ірану. При Обамі Ірану розморозили 120 мільярдів доларів і скількись мільярдів готівкою ще дали, щоб ті призупинили свою ядерну програму. Ізраїль потім надав адміністрації Трампа докази, що Іран цього не зробив. У договорі було зазначено, що Іран сам себе перевірятиме — це нормально? — і доповідатиме у МАГАТЕ, де сидять, до речі, росіяни.

Трамп урізав грошовий потік і сказав, що якщо продовжуватимуть програму, то взагалі його перекриє. І вони сиділи тихо, і на Ізраїль не було жодних нальотів, таку мову вони розуміють. Нова адміністрація поновила переговори, щоб розморозити ще 140 мільярдів для Ірану. Але головне в цьому — зі 140 мільярдів 10 підуть Путіну за те, що він бере участь у переговорах як медіатор.

Коли Блінкен відповідав у Конгресі на запитання, чотири рази його сенатори питали: «Ці 10 мільярдів, які підуть Путіну, росії — вони підлягають санкціям?» І щоразу він відповідав, що ці гроші під санкції не потрапляють. Тож ці 10 мільярдів підуть на війну проти України. Але про це ніхто чомусь не каже.

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