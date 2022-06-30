Не встає з ліжка: популярна українська акторка вісім років бореться з важкою недугою

Українська акторка, зірка серіалу «Ніщо не трапляється двічі» Катерина Тишкевич уперше розповіла, що вісім років страждає на невідому хворобу і в сльозах звернулася за допомогою до шанувальників.

Катерина написала в Інстаграм, що тривалий час страждає від моторошного головного болю, причину якого так і не встановлено за роки обстежень в Україні. Акторка рятувалася пігулками, пила по 17 штук на день! Але тепер і вони не допомагають. За словами подруги актриси Насті Цимбалару, Тишкевич через нестерпний біль не встає з ліжка. Їй потрібне обстеження за кордоном. Колеги Катерини оголосили збір для неї, оскільки її сім'я не може сплатити за дорогу діагностику в Німеччині.

Тишкевич розповіла, що біль з'являється раптово, і є таким сильним, що неможливо ні працювати, ні говорити, ні навіть розплющити очі.

«Головний симптом — це нестерпний головний біль, який починається раптово і не відпускає ні на секунду. Болить 24/7 так сильно, що я не можу говорити чи тримати очі відкритими», — розповіла Тишкевич.

За її словами, за вісім років вони пройшли безліч обстежень, консультувалися у найкращих лікарів країни, випробували різні методики лікування, починаючи від традиційних, закінчуючи народною медициною, гіпнозом та «танцями з бубнами». Мама акторки є неврологом, вивчила хворобу досконало, але вона не може допомогти дочці.

«Три тижні тому було зроблено останнє МРТ мозку в Одесі, яке порівняно з іншими МРТ за ці роки показало динаміку змін у мозку, а саме те, що там утворюється застій рідини ліквору, який тисне мені на ділянки мозку і може провокувати цей божевільний внутрішньочерепний тиск. Але крапельниці для виведення цієї рідини також не дали результату. Глухий кут. Біль є, діагнозу немає», — пише Катерина.

Вона подякувала шанувальникам за підтримку та каже, що обстеження за кордоном їй життєво необхідне. Попередньо воно коштує близько 11 тисяч євро.

Нагадаємо, Тишкевич одружена з українським актором, зіркою «Кріпосної» Валентином Томусяком.

Він потрапив у скандал через те, що СБУ помилково внесла його до «чорного списку» осіб, які загрожують національній безпеці .

Розібравшись, перед актором вибачились.

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