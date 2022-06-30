По 33 тисячі грн на одну сім'ю: українці можуть отримати допомогу від Естонії — як це зробити

У важкі для нашої країни часи допомогу українцям надають багато держав світу, у тому числі й прибалтійські країни. Так, Естонська рада у справах біженців та Запорізький благодійний фонд «Єдність за майбутнє» почали запроваджувати програму надання багатоцільової матеріальної допомоги для підтримки українців, які постраждали від війни.

Про це пише «Пенсійний кур'єр».

Сума допомоги складає 2220 грн на одну особу на один або три місяці (залежить від області проживання українців — чим більше до зони ведення бойових дій, тим вона вища). Гроші можуть бути надані п'ятьом членам однієї сім'ї. Тобто максимально сім'я може отримати 33 тисячі гривень допомоги.

Допомогу можуть отримати мешканці 12 областей України: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської.

Насамперед грошова допомога надаватиметься:

- сім'ям, які втратили годувальника внаслідок бойових дій;

- сім'ям, які повністю втратили житло або житло яких зазнало значних руйнувань;

- людям з інвалідністю чи тяжким станом здоров'я;

- самотній матері/батькові з неповнолітніми дітьми;

- сім'ям з новонародженими дітьми;

- вагітним та жінкам, які годують новонароджених;

- малозабезпеченим сім'ям з неповнолітніми дітьми;

- літнім людям і т.д.

Щоб отримати допомогу, потрібно зателефонувати до колцентру за номером: 0−800−334−056 (працює щодня з 9.00 до 19.00). Далі ввести номер відповідно до області проживання:



1. Донецька, Запорізька, Кіровоградська та Чернігівська;

2. Київська, Миколаївська, Полтавська та Херсонська;

3. Житомирська, Одеська, Сумська та Черкаська;

4. Дніпропетровська, Луганська та Харківська.



Протягом дзвінка консультант здійснить оцінку вразливості. Якщо заявника буде відібрано для матеріальної допомоги, його мобільний номер буде введено до бази даних.

Тільки після підтвердження від консультанта, людина може заповнити онлайн-заявку за посиланням: https://register.pagulasabi.ee/ru/register.



Далі слід очікувати, коли заявку буде розглянуто. Додатково людині можуть зателефонувати, щоб уточнити інформацію та поставити додаткові запитання. Після фінального підтвердження кошти буде переведено на вказаний банківський рахунок заявника.

Статус заявки можна перевірити за посиланням: https://register.pagulasabi.ee/ru/status-check

Нагадаємо, «ПриватБанк» почав виплачувати гроші українським переселенцям від міжнародних організацій. Допомогу також можуть отримати неповнолітні українці, які через війну були змушені шукати притулок у безпечних регіонах.

Фото Pixabay

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