Дружина принца Гаррі Меган Маркл публічно висловилася за скандальним рішенням Верховного суду США, яким у країні було скасовано конституційне право жінок на аборти. Герцогиня Сассекська дала невелике інтерв'ю відомій феміністці Глорії Стайнем та журналістці Джесіці Йеллін. Матеріал вийшов на сайті журналу Vogue .

«Я думаю про те, наскільки мені пощастило, що маю двох дітей», — заявила 40-річна Меган. «Я знаю, що означає відчувати, як у твоєму тілі росте нове життя. Те, що відбувається з нашими, жіночими тілами, це глибоко особисте. Можливо тому багато хто з нас вважає за краще зберігати мовчання, коли щось йде не так, коли нам доводиться мати справу з персональними проблемами, пов'язаними з нашим здоров'ям», — сказала Маркл.

«Я також добре знаю, що таке викидень. Я вже говорила про це публічно. Але готова повторити, тому що чим більше буде діалогів, чим вони будуть відвертіше про ті речі, які впливають на наші тіла, на наші життя, тим більше людей почне розуміти, наскільки необхідно мати захист», — продовжила дружина принца Гаррі.

Герцогиня Сассекська вважає, що рішення Верховного суду США у так званій справі «Роу проти Вейда» торкнулося насамперед «фізичної безпеки жінок». Водночас воно зачепило такі проблеми як «економічна справедливість, індивідуальна автономія, хто ми взагалі, як суспільство».

«Нікого не можна змушувати приймати рішення, яке людина не хоче ухвалювати. Рішення, яке негативно впливає на безпеку людини, або наражає її на ризик. Щиро кажучи, важливо також враховувати готовність жінки до створення сім'ї, планування сім'ї обома партнерами. А як же право вибору?», — наголосила Меган Маркл.

Вона також закликала чоловіків приєднатись до дискусії. «У такий момент чоловіки також мають висловитися. Адже такі рішення впливають на відносини між людьми, на сім'ї, на суспільство загалом. Можливо, вони спрямовані на жінок, але наслідки стосуються всіх нас. Ми з чоловіком тільки й говоримо про це останні кілька днів», — зізналася Маркл. «Він у мене теж фемініст», — додала вона.

Меган заявила, що реакція Гаррі на рішення Верховного суду США була такою самою, як у неї. «У нього перехопило подих від обурення», — сказала герцогиня Сассекська.

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