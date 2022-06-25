Винен Трамп: Верховний суд США позбавив мільйони жінок права на аборт

По всіх Сполучених Штатах відбуваються масові акції протесту. Вони викликані рішенням Верховного суду США, який 24 червня скасував ухвалу 50-річної давності й тим самим позбавив мільйони жінок конституційного права на аборт. У 1973 році Верховний суд США підтримав законність абортів. У тому історичному рішенні йшлося про те, що право на недоторканність приватного життя відповідно до Конституції США захищає можливість жінки перервати вагітність.

В ухвалі 1992 року Верховний суд знову підтвердив право на аборт і заборонив окремим штатам приймати закони, які «невиправдано ускладнюють» доступ до цієї медичної процедури.

Справа, яка розглядалася судом у 1973 році, отримала назву «Роу проти Вейда». З рішенням Верховного суду протягом півстоліття були незгодні багато республіканців та християнських консерваторів. Їхні спроби змінити ситуацію з абортами тепер увінчалися успіхом завдяки Дональду Трампу. За чотири роки свого президентства він зумів призначити трьох нових суддів, що змінило баланс сил у Верховному суді на користь консерваторів. Саме ця трійка і забезпечила 24 червня більшість голосів супротивникам абортів.

У новій ухвалі суду йдеться, що рішення у справі «Роу проти Вейда» було помилковим, оскільки в Конституції США не прописано окремо право на аборти. Щобільше, Верховний суд підтримав нещодавно ухвалений у штаті Міссісіпі закон, який забороняє переривати вагітність після 15-го тижня.

Відтепер конституція та федеральні закони в Америці більше не гарантують жінкам право на аборт. Окремі штати можуть самостійно забороняти цю процедуру.

І це вже розпочалося. За кілька хвилин після оприлюднення рішення Верховного суду генеральний прокурор Міссурі підписав закон про заборону абортів. Того ж дня заборона на аборти набула чинності у Південній Дакоті.

Американські ЗМІ повідомляють, що нові обмеження або заборони на аборти будуть запроваджені як мінімум у половині штатів. Це стосується права приблизно 36 мільйонів жінок репродуктивного віку.

Президент США Джо Байден назвав рішення Верховного суду про аборти «трагічною помилкою». Він підкреслив, що воно ґрунтується на «екстремальній ідеології». «У жінок в США відібрали конституційне право. Здоров'я та життя жінок цієї країни тепер перебувають під загрозою», — упевнений Байден.

Прецедент, як попереджують багато юристів, створює також загрозу для одностатевих шлюбів та трансгендерів. Оскільки про права ЛГБТ-спільноти прямо не йдеться у конституції, аргументація членів Верховного суду США цілком може бути використана і в цих випадках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про протести, які відбувалися у Польщі після ухвалення в цій країні нового закону про аборти.

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