Фінансова стабільність та укладання шлюбів: гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку

Українська астролог Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на липень 2022 року для всіх знаків зодіаку. На думку Людмили, місяць, що настав, стане плідним щодо реалізації намічених планів і супроводжуватиме це перехід планети Меркурій до знаку Лева.

Овни

Середина літа не найкращий час для представників знака у прийнятті доленосних рішень. Зірки радять Овнам почекати з переїздом, мандрівками чи зміною квартири. Принаймні поки не закінчиться перша половина місяця. На любовному ж фронті, якраз усе зміниться на краще — самотні серця знайдуть собі пару, а пари стануть ще міцнішими.

Близнюки

Одному з найнепостійніших знаків Зодіаку — Близнюкам — знову доведеться боротися з безліччю спокус. Головне, не піддаватися емоціям і не приймати поспішних рішень. Пам'ятайте правило трьох хвилин, коли треба ще раз обдумати крок. У липні Близнюкам краще зайнятися домашніми справами, частіше виїжджати на природу і приділити час своїм близьким.

Рак

До 19 липня включно планета Меркурій все ще перебуватиме у сузір'ї Раку. Тому представникам знака варто поспішити у здійсненні всіх своїх ідей. Саме зараз для цього найсприятливіший час. Головне, встигнути. А ось з 20 липня можна припинити будь-яку активність, зайнятися профілактикою здоров'я та спілкуванням з друзями.

Лев

Для Лева час активних дій настає з 20 липня, коли Меркурій входить до цього сузір'я. Зірки кажуть, що липень ніби спеціально створено для Левів — вони будуть вражати своїм красномовством, яскравим зовнішнім виглядом та привносити у життя свято. Щоправда, не варто захоплюватися і надто розраховувати на власні сили. Не варто забувати, що Леви залежать від думки оточення, тому не нехтуйте порадами. Тим більше при ухваленні важливих рішень.

Діва

Зірки радять представникам знака у липні серйозно зайнятися своїм здоров'ям. Це найкращий місяць для профілактичних дій — так можна отримати заряд енергії на зиму. Не варто цього місяця робити різких кроків у плані фінансів. Особливо це стосується операцій із нерухомістю. Відкладіть усі важливі рішення на осінь.

Терези

Липень обіцяє успіх у роботі енергійним та активним представникам знаку. Цього місяця Терези не підводитиме інтуїція — тому можна повністю на неї розраховувати. Зірки будуть прихильні до всіх, хто захоче взяти шлюб — саме час подумати про весілля. А ось від далеких поїздок варто відмовитись — можливо, місце, в якому ви зараз перебуваєте, виявиться найкомфортнішим.

Скорпіон

Для представників знака настає досить напружений період у всьому, що стосується фінансів. Будьте уважні під час укладання угод — є можливість обману. Не варто й позичати — повернення грошей може затягнутися. Що стосується любовної сфери, то в липні для Скорпіонів не буде перешкод — своєю чарівністю вони зможуть підкорити серця.

Стрілець

Легким на підйом представникам знака у липні варто утриматися від будь-яких поїздок. Можна собі дозволити невелику подорож лише наприкінці місяця. Зайва емоційність здатна зруйнувати давні стосунки, тому намагайтеся бути стриманими у всьому. Порада зірок — у липні зайнятися фізичними навантаженнями та профілактикою організму.

Козоріг

Середина літа — час, щоб представники знака відновили свої сили. Зірки рекомендують Козерогам вирушити в подорож, змінити обстановку, а можливо і побути на самоті. Накопичення енергії допоможе пережити осінь та зиму.

Водолій

Фінансово-стабільний місяць для представників знака. Можливе отримання прибутку чи підвищення на посаді. Найприємніше, що для цього вам не треба буде робити жодних зусиль — це плід вашої клопіткої попередньої роботи. Найкращим видом відпочинку стануть поїздки на природу з друзями, а дозвілля — за книгою або хорошим фільмом.

Риби

Для творчих представників знаку настає час змін. Зараз усі ваші найбожевільніші задуми можуть стати реальністю. Намагайтеся не піддаватися емоціям і більше покладайтеся на здоровий глузд. Можна починати ремонт чи переїжджати у нову квартиру. Шлюби, укладені у липні, виявляться міцними та довговічними.

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Фото: pixabay

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