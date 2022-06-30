Педагог виявився педофілом: на Хмельниччині вчитель зберігав у себе дитячу порнографію

На Хмельниччині засудили вчителя, який завантажував і зберігав у себе дитячу порнографію — його дії кваліфікували як умисне одержання доступу та зберігання дитячої порнографії (частина 1 статті 301−1 Кримінального кодексу України). Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Згідно з повідомленням, «пікантні» відеоматеріали було виявлено під час обшуку помешкання чоловіка та огляду його комп’ютерної техніки.

Під час розгляду справи педагог свою вину визнав та розкаявся у вчиненому, тому суд обрав ліберальне покарання — 2 роки обмеження волі із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.

Втім, протягом 2 років чоловік не зможе обіймати посади, пов’язані з вихованням та навчанням дітей.

Нагадаємо, взимку кричущий випадок стався на Львівщині — там нетверезий вчитель чіплявся до неповнолітньої учениці під час поїздки групи школярів до Карпат.

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