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Зробила вибір не на користь України? Ані Лорак вперше з лютого з'явилася на росТВ

11:23 26 червня 2022
Ані Лорак

Популярну співачку Ані Лорак, яка довгий час мовчала про напад росії на Україну, вперше з початку війни показали на одному з російських телеканалів у програмі «Де логіка?»

Про це повідомляє РІА ФАН .

Разом з Лорак участь у програмі взяв і інший український дует, який також вважав за краще будувати кар'єру в країні-агресорі, — Артік та Асті. Разом із ними у гру «Де логіка?» грав Артем Качер.

Втім, говорити про те, що Ані Лорак остаточно вирішила підтримати країну-агресора, поки зарано.

Ряд Telegram-каналів відзначили, що програма за участю Лорак вийшла в ефір 17 червня, але сам запис відбувся 20 лютого, тобто за 4 дні до повномасштабного вторгнення росії в Україну. При цьому в програмі співачка жодного разу не згадала рідної України і ніяк не висловилася тоді ще про можливий напад.

Раніше телеведучий Слава Дьомін розповів, що Ані Лорак дивувалась, чому саме на неї посипалася маса звинувачень — адже в росії виступає багато українців. Тоді телеведучий припустив, що причиною є її мовчазна позиція. Зараз уже відомо, що мовчати про війну путіна в Україні українській зірці порадив одіозний «король» російської попси Філіп Кіркоров.

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