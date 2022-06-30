Тепер росія загрожує Норвегії через Шпіцберген

МЗС Росії викликало тимчасову повірену у справах Норвегії в росії Сольвейг Россебе і попередило Осло про «неприйнятну ситуацію навколо доставки вантажів, що блокується норвезькою стороною, на Шпіцбергеню Вантажі призначені для забезпечення роботи ФГУП «Державний трест Арктиквугілля».

Москва загрожує норвежцям заходами у відповідь у тому випадку, якщо Осло не забезпечить постачання російського поселення на Шпіцбергені. Російська сторона заявляє, що «на території Норвегії на російсько-норвезькому кордоні заблоковано критично важливі для забезпечення функціонування Треста та Генконсульства Росії на Шпіцбергені товари, зокрема продукти, медичне обладнання, будівельні матеріали та запасні частини для транспортних засобів».

Невдоволення росії викликала відмова Норвегії зробити виняток з санкцій для вантажів, які були відправлені для російських поселень на Шпіцбергені в Північному Льодовитому океані. «Арктиквугілля» просив пропустити 20 тонн продовольства для шахтарського селища Баренцбург.

Зазвичай такі вантажі доставляються на архіпелаг із Мурманська єдиним вантажним судном Bring. У Баренцбурзі мешкає не більше 500 осіб, у тому числі шахтарі, які працюють вахтовим методом. У цьому ж селищі знаходиться генконсульство росії на Шпіцбергені.

Норвегія не є членом Євросоюзу, проте королівство підтримує всі шість пакетів санкцій ЄС, запроваджених проти росії через війну в Україні. Осло пояснює, що вантаж для російського селища на Шпіцбергені в принципі не підпадає під заборону, проте його затримали для перевірки. Норвезька влада хоче переконатися, що вантаж не містить підсанкційних товарів.

Раніше Литва припинила залізничний транзит вантажів, які перебувають у списку санкцій, з основної території росії до Калінінграда. Москва пригрозила Вільнюсу заходами у відповідь. Єврокомісія та литовський уряд шукають компроміс. Найімовірніше для вантажів, які прямують до Калінінграда, буде зроблено виняток.

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