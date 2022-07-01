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Політика

В Україні призначили нового омбудсмена: хто такий Дмитро Лубинець

13:29 1 липня 2022
Лубинець

Нардепа Дмитра Лубинця призначено Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, повідомляє «Суспільне».

Лубенець родом з Волновахи Донецької області. Був депутатом Волноваської міськради у 2010−2014 роках від партії Яценюка «Фронт змін».

До Верховної Ради 9 скликання обраний як самовисуванець по 60 округу (Донецька область). Безпартійний, член депутатської групи «За майбутнє».

Був також депутатом Ради попереднього скликання від «Блоку Петра Порошенка».

Чинний голова комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшин та міжнаціональних відносин.

До цього посаду омбудсмена обіймала Людмила Денісова.

Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада підтримала звільнення Людмили Денисової з посади уповноваженого з прав людини. За рішення проголосували 234 нардепи. Денисова вважає, що її звільнили, бо вона не влаштовує Офіс президента, та має намір оскаржити звільнення.

Фото facebook.com/dmytro.lubinets

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