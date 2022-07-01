34.76 / 35.52 36.12 / 37.25
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

«Додайте хліба до води — і огірки збиратимете центнерами»: як приготувати диво-засіб

15:40 1 липня 2022
засіб проти пожовтіння огірків

У другiй половинi лiта чимало господарів помiчають, що кущi огiрочкiв почали жовтiти. Вiдповiдно, цвiту й самих плодiв стає дедалi менше. Але продовжити плодоношення кущикiв огірків можна. Причому зробити це дуже просто, пояснює господарка з Вінниччини Валентина Кошова.

«Для приготування спеціального розчину потрiбно порiзати звечора магазинну житню хлiбину та її шматки покласти в десятилiтрове вiдро. Залити водою кiмнатної температури та перемiшувати, доки сумiш води й хлiба не стане однорiдною. Тодi вилити у вiдро пляшечку йоду, тобто 25 мiлiлiтрiв, i знову все дуже ретельно перемішати. Залишити на ніч, а вранцi лiтр одержаної сумiшi перелити у вiдро з чистою водою, настояти пiв години й обприскати кущики. Якщо проводити таку процедуру кожнi два тижнi, то огiрки до самих приморозкiв залишатимуться яскраво-зеленими, матимуть багато цвiту i, вiдповiдно, радуватимуть щедрим урожаєм».

Раніше фахівці розповідали також, як правильно поливати огірки у спеку.

Читайте також: Обійдемося без"хімії": як позбутися пожовтіння огірків за допомогою народного засобу (відео)

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Газ

Новим клієнтам «Нафтогазу» роз'яснили, куди передавати показники лічильника

Комахи зі збільшенням

Білокрилки не буде після обробки цим розчином: як боротися зі шкідником без хімії (відео)

машини

В Раді планують залишити нульове розмитнення авто для двох категорій українців

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.