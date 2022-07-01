«Додайте хліба до води — і огірки збиратимете центнерами»: як приготувати диво-засіб

У другiй половинi лiта чимало господарів помiчають, що кущi огiрочкiв почали жовтiти. Вiдповiдно, цвiту й самих плодiв стає дедалi менше. Але продовжити плодоношення кущикiв огірків можна. Причому зробити це дуже просто, пояснює господарка з Вінниччини Валентина Кошова.

«Для приготування спеціального розчину потрiбно порiзати звечора магазинну житню хлiбину та її шматки покласти в десятилiтрове вiдро. Залити водою кiмнатної температури та перемiшувати, доки сумiш води й хлiба не стане однорiдною. Тодi вилити у вiдро пляшечку йоду, тобто 25 мiлiлiтрiв, i знову все дуже ретельно перемішати. Залишити на ніч, а вранцi лiтр одержаної сумiшi перелити у вiдро з чистою водою, настояти пiв години й обприскати кущики. Якщо проводити таку процедуру кожнi два тижнi, то огiрки до самих приморозкiв залишатимуться яскраво-зеленими, матимуть багато цвiту i, вiдповiдно, радуватимуть щедрим урожаєм».

Раніше фахівці розповідали також, як правильно поливати огірки у спеку.

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter