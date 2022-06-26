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Клуб споживачів

Підлила це під огірки, і почалося неймовірне: попер такий урожай, що всі сусіди пережили шок (відео)

19:54 26 червня 2022
Підлила це під огірки, і почалося неймовірне: попер такий урожай, що всі сусіди пережили шок (відео)

У розпал сезону кожна рослина на дачі, у тому числі і огірки, потребує засобу, який позитивно впливає на його зростання.

При цьому дуже бажано, щоб воно було абсолютно безпечним, не шкодило ні людині, ні тваринам, ані довкіллю.

Автори одного з youtube-каналів пропонують використовувати для цього засіб, який легко приготувати вдома, і який не тільки зміцнює імунітет рослини, але й усуває пожовтіння листя, підвищує стійкість до морозів та посух, стимулює зростання коренів та зеленої маси, захищає від численних хвороб.

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І, зрештою, значно збільшує врожай огірків на ділянці чи дачі.

«Попер такий урожай, що здивувалися не лише домашні, а й сусіди — приходили, питали, як мені вдалося таке», — розповідають автори відео.

До того ж, приготувати цей засіб можна дуже легко в домашніх умовах.

Для цього знадобиться лише буханець житнього хліба і стандартна аптечна пляшечка йодної настоянки.

Як готувати підживлення, дивіться у продовженні відео.

У той же час автори іншого youtube-каналу рекомендують засіб для підживлення моркви — його потрібно застосовувати в момент, коли рослина виростила 3−4 справжніх листків.

Запропонований засіб теж цілком натуральний — це трав'яний настій.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як позбутися пожовтіння листя на огірках.

Фото soncesad.com

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