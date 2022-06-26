Підлила це під огірки, і почалося неймовірне: попер такий урожай, що всі сусіди пережили шок (відео)

У розпал сезону кожна рослина на дачі, у тому числі і огірки, потребує засобу, який позитивно впливає на його зростання.

При цьому дуже бажано, щоб воно було абсолютно безпечним, не шкодило ні людині, ні тваринам, ані довкіллю.

Автори одного з youtube-каналів пропонують використовувати для цього засіб, який легко приготувати вдома, і який не тільки зміцнює імунітет рослини, але й усуває пожовтіння листя, підвищує стійкість до морозів та посух, стимулює зростання коренів та зеленої маси, захищає від численних хвороб.

І, зрештою, значно збільшує врожай огірків на ділянці чи дачі.

«Попер такий урожай, що здивувалися не лише домашні, а й сусіди — приходили, питали, як мені вдалося таке», — розповідають автори відео.

До того ж, приготувати цей засіб можна дуже легко в домашніх умовах.

Для цього знадобиться лише буханець житнього хліба і стандартна аптечна пляшечка йодної настоянки.

Як готувати підживлення, дивіться у продовженні відео.

У той же час автори іншого youtube-каналу рекомендують засіб для підживлення моркви — його потрібно застосовувати в момент, коли рослина виростила 3−4 справжніх листків.

Запропонований засіб теж цілком натуральний — це трав'яний настій.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як позбутися пожовтіння листя на огірках.

Фото soncesad.com

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