Обійдемося без"хімії": як позбутися пожовтіння огірків за допомогою народного засобу (відео)

Часто вчасно посаджені у відкритий ґрунт огірки починають жовтіти і втрачати свою привабливість.

Причин цього може бути кілька — несприятливі погодні умови, хвороби ґрунту чи рослини тощо.

Деякі дачники намагаються боротися з пожовтінням за допомогою рекомендованих деякими виробниками «чудодійних» препаратів.

У той же час існує спосіб допомогти огіркам без зайвої «хімії» — простим народним засобом, яким автори youtube-каналу вважають лушпиння цибулі.

«Використовуватимемо лушпиння цибулі — головне джерело врожайності і незамінний рятівник від борошнистої роси», — рекомендують вони.

Їх докази — у тому, що у відварі цибулиння містяться «вся таблиця Менделєєва». До того ж, фітонциди цибулі не пропадають при кип'ятінні. Фітонциди — це біологічно активні речовини, що утворюються рослинами, які вбивають або пригнічують ріст бактерій, мікроскопічний грибок. Тобто, завдяки застосуванню лушпиння цибулі відбувається оздоровлення грунту і самої рослини. Тому якщо помітили пожовтіння листя на огірках, готуйте «ліки».

Рецепт його приготування — у продовженні відео.

Автори іншого youtube-каналу впевнені в тому, що огіркам можна допомогти за допомогою такого популярного підживлення, як звичайна кухонна сіль.

Можливо, їхні поради також виявляться багатьом дачникам та городникам дуже доречними.

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли, як боротися з пожовтінням кінчиків листя часнику та цибулі .

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