У жодному разі холодною водою: як правильно поливати огірки в спеку

Під час сильної спеки не можна поливати огірки холодною водою. Про це повідомляє Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

«У жодному разі не поливайте огірки холодною водою! Це спричинить передчасне опадання зав'язей. Для поливу використовуйте теплу (25−28 °С), настояну воду. У спекотні дні поливайте рослини вранці або ввечері, а в холодну пору — вдень. У період зав'язування квіток припиніть полив на кілька днів. Це дозволить підсушити ґрунт та збільшить кількість жіночих квіток», — йдеться у повідомленні каналу.

Також на каналі рекомендують під час цвітіння та плодоношення збільшити інтенсивність поливу до 6−12 л на 1 кв. м та поливати рослини кожні 2−3 дні, а в спеку — щодня.

«Орієнтуйтеся на ґрунт. Якщо ви бачите, що він почав підсихати, значить, огірки час поливати. До кінця сезону частоту поливів та їх обсяг зменшують», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чим потрібно поливати огірки, перець та томати, щоб урожай був величезним. Крім того, було проаналізовано способи догляду за огірками.

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