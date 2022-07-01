Просять їжу та воду: окупанти масово дезертирують через великі втрати на фронті, — розвідка

На окупованій території Херсонщини фіксуються часті випадки дезертирства російських військових.

«В окупованій Калинівці Херсонської області з'явилася група дезертирів 18−20 років. Одягнені у військову форму російського зразка, без знаків та головних уборів. Просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються у бік Криму. При цьому пересуваються виключно вночі, а вдень ховаються», — повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що найчастіше втікачі намагаються дістатися Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним. Головна причина втеч — великі втрати окупантів через точні удари української артилерії.

Нагадаємо, що станом на ранок п'ятниці, 1 липня, втрати ворога в живій силі склали близько 37 750 військовослужбовців.

Фото ГУР Міноборони

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