Ворог безуспішно штурмує Лисичанськ і націлився на Краматорськ, — Генштаб

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на оточенні наших військ в районі Лисичанська з півдня та заходу, встановленні повного контролю над Луганською областю, а також веде штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення підрозділів ЗСУ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та розповіли про стан справ на фронті на ранок п'ятниці, 1 липня.

На Лисичанському напрямку противник обстрілює наші позиції із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ та Вовчоярівка. Намагається взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут — Лисичанськ, успіху не має.

Одночасно ворог активізував бойові дії на Краматорському напрямку.

На Бахмутському напрямку противник обстрілює із артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Відродження, Майорськ та Вугледарської ТЕС. Намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, успіху не має.

У оперативному командуванні «Південь» додали, що завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова.

«За уточненими даними, внаслідок наших ракетно-артилерійських ударів знищено зенітно-ракетний комплекс „Тор“, один з маломірних катерів, причіп, що містив дизель-генератор, радіолокаційну станцію та польовий склад боєприпасів. Самі рашисти при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК „Тор“, реактивну систему залпового вогню „Торнадо-Г“ та над морем втратили гелікоптер», — йдеться у повідомленні.

Для прикриття евакуації противник виконав понад двадцять вильотів авіації з Криму. На чатуванні в північно-західній частині Чорного моря залишилось два ракетних кораблі із 16 крилатими ракетами на бортах.

Також у Генштабі ЗСУ назвали втрати ворога на 1 липня 2022.

Нагадаємо, що напередодні в Одеській військовій адміністрації повідомили, що регіон повністю звільнено від окупаційних військ.

Фото Генштабу ЗСУ

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