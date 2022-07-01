«Стривай, паровозе!»: в «Укрзалізниці» повідомили, що буде з цінами на залізничні квитки

У 2022 році в Україні не планують піднімати тарифи на пасажирські перевезення. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

За словами керівника компанії Олександра Камишина, «не індексувати тарифи на пасажирські перевезення — це принципова позиція влади, і Укрзалізниця цю позицію підтримує».

Камишин наголосив, що в тих умовах, в яких сьогодні живе Україна, для багатьох людей залізниця стала дорогою життя. Нині несправедливо піднімати тарифи.

Він також додав, що цього року, для того, щоб не допустити підняття тарифів на пасажирські перевезення, компанія більше, ніж звичайно, індексувала тарифи на вантажні перевезення.



Нагадаємо, на Центральному залізничному вокзалі Києва встановили системи безпеки міжнародного аеропорту «Бориспіль». Подібна система контролю безпеки запроваджуватиметься і на інших залізничних вокзалах України.

Фото Pixabay

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