34.76 / 35.52 36.11 / 37.24
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Московські чиновники бояться працювати без охорони на окупованих територіях, — розвідка

19:06 1 липня 2022
Херсонці протестують проти російських окупантів

Російські чиновники на окупованих територіях бояться розправи з боку місцевого населення і скаржаться на міноборони росії за відмову у забезпеченні безпеки. Російські військові посилають чиновників просити охорону у ФСБ та Росгвардії, повідомляє «ФАКТАМ» джерело в українській розвідці.

Робоча група Міністерства праці та соціальної політики росії прибула з Москви в окуповані Херсонську та Запорізьку області з метою організації соціального забезпечення місцевого населення, але Міністерство оборони росії відмовилося надати їм охорону.

«Чиновники побоюються за своє життя, а деякі з них відмовляються працювати, доки не буде забезпечена охорона. Російські військові у відповідь заявляють, що забезпеченням охорони на окупованих територіях повинні займатися ФСБ і Росгвардія, а сил Міноборони росії не вистачить для охорони всіх представників окупаційної влади через високу ворожість місцевого населення і випадки партизанських атак і диверсій, що почастішали», — повідомило наше джерело у розвідці.

За його словами, конфлікт вийшов на центральний рівень, досягнувши адміністрації путіна, і тепер його вирішенням займається перший заступник голови АП рф сергій кирієнко, прибуття якого найближчими днями очікується до окупованого Херсону.

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Комахи зі збільшенням

Білокрилки не буде після обробки цим розчином: як боротися зі шкідником без хімії (відео)

Газ

Новим клієнтам «Нафтогазу» роз'яснили, куди передавати показники лічильника

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

Олександр Бережок із дочкою

Зірка «Дизель Шоу» Олександр Бережок показав новонароджену дочку та назвав її незвичайне ім'я

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.