Російські чиновники на окупованих територіях бояться розправи з боку місцевого населення і скаржаться на міноборони росії за відмову у забезпеченні безпеки. Російські військові посилають чиновників просити охорону у ФСБ та Росгвардії, повідомляє «ФАКТАМ» джерело в українській розвідці.

Робоча група Міністерства праці та соціальної політики росії прибула з Москви в окуповані Херсонську та Запорізьку області з метою організації соціального забезпечення місцевого населення, але Міністерство оборони росії відмовилося надати їм охорону.

«Чиновники побоюються за своє життя, а деякі з них відмовляються працювати, доки не буде забезпечена охорона. Російські військові у відповідь заявляють, що забезпеченням охорони на окупованих територіях повинні займатися ФСБ і Росгвардія, а сил Міноборони росії не вистачить для охорони всіх представників окупаційної влади через високу ворожість місцевого населення і випадки партизанських атак і диверсій, що почастішали», — повідомило наше джерело у розвідці.

За його словами, конфлікт вийшов на центральний рівень, досягнувши адміністрації путіна, і тепер його вирішенням займається перший заступник голови АП рф сергій кирієнко, прибуття якого найближчими днями очікується до окупованого Херсону.

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