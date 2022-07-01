Україна з Михайлюком з НБА здобула надважливу перемогу над Грузією у відборі на ЧС-2023

У п'ятницю, 1 липня, чоловіча збірна України з баскетболу, яка раніше програла Грузії (83:88) та Іспанії (74:88), а також перемогла Північну Македонію (78:61), матчем у Ризі відновила виступи у кваліфікації чемпіонату світу.

Україна — Грузія — 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)

Україна: Бобров (17 очок), Михайлюк (16), Ткаченко (9), Пустовий (8), Санон (8), Лукашов (6), Сидоров (4), Скапінцев (4), Петров (3), Зотов (2), Крутоус (2).

Через вторгнення рашистів наша національна команда змушена приймати суперників на батьківщині свого головного тренера Айнарса Багатскіса — у Латвії. У матчі з грузинами вперше з 2018 року у складі «жовто-синіх» опинився баскетболіст із НБА — гравець «Торонто Репторз» Святослав Михайлюк, який, щоправда, тренувався з командою лише кілька днів.

Наші хлопці не дуже агресивно розпочали матч, і протягом першої чверті перевага грузинів досягала шести пунктів. Але після коректив, внесених Багатскісом, Україна не лише зрівняла рахунок, але завдяки «троячку» Боброва виграла першу 10-хвилинку — 23:20.

У другій чверті наші хлопці заграли ще більш розкуто і до великої перерви збільшили свою перевагу до 13 очок (після поразки в Тбілісі з різницею в 5 очок збірній України важливо було обіграти опонента з більшим рахунком, щоб мати перевагу у разі рівності очок). Щоправда, ціною чотирьох фолів Михайлюка.

Найменш результативна третя чверть перетворилася на гру нервів, у якій хлопці у жовтих майках не здригнулися, додавши ще три очки переваги над Грузією — 60:44.

Вирішальна 10-хвилинка стала для хлопців Багатскіса справжнім випробуванням. Грузія пішла ва-банк, скоротила відставання до восьми очок, але Україна не зламалася — 79:66.

Найрезультативнішими гравцями збірної України стали В'ячеслав Бобров (17 очок) та Святослав Михайлюк (16), а у грузинів — натуралізований американець Теддус Мафадден (22) та Томіке Шенгелія (21).

Ще в одному поєдинку ігрового дня у Сарагосі грають Іспанія та Північна Македонія. У разі успіху піренейців Україна достроково оформить перепустку до другого групового раунду відбору ЧС-2023.

Становище команд: 1. Грузія — 8 очок (5 матчів); 2. Іспанія — 6 (3); 3. Україна — 6 (4); 4. Північна Македонія — 4 (4).

У матчах, що залишилися в групі, підопічні Айнарса Багатскіса 4 липня зіграють у гостях з македонцями, а 7 липня приймуть у Ризі Іспанію.

Нагадаємо, що після групового етапу боротьбу за путівки на ЧС продовжать три найсильніші збірні з групи. У разі успішного подолання першого раунду на другому етапі наші баскетболісти з усіма набраними очками об'єднуються з трійкою команд групи Н, з якої виключена росія (там грають Італія, Ісландія та Нідерланди). За результатами другого кола кваліфікації три найкращі збірні з групи стануть володарями ліцензій від Європи на чемпіонат світу-2023.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футболу не змогла пробитися на чемпіонат світу.

Фото fiba.com

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