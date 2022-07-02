Ще 120 рашистів і півдесятка танків рф виявили «жест доброї волі» і «самоліквідувалися» (відео)

Минулої доби українські воїни знищили ще 120 військових ворога, а також півдесятка танків.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, наші бійці розстріляли за добу 4 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (усього з початку війни — 2614), броньовану машину (3737), 4 артилерійські системи (800) та іншу техніку.

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутського напрямку.

Повідомляючи про ворожі втрати, у Генштабі зазначають, що ЗСУ під силу знищити одним пострілом техніку ворога вартістю 15 млн доларів.

Нагадаємо, що залишивши острів Зміїний, російський ворог назвав свою втечу «жестом доброї волі», що викликало велику кількість жартів та фотожаб у мережі.

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