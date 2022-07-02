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Події

Під ногами ворога горить земля: у тимчасово окупованій Макіївці пролунали вибухи (відео)

16:10 2 липня 2022
Вибух

У тимчасово окупованій Макіївці (з 2014 року перебуває під окупацією Росії) та Костянтинівці Донецької області у суботу, 2 липня, лунають вибухи. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко у Telegram.

«У ЗМІ повідомляють про сильні прильоти на підконтрольній бойовикам Макіївці та нашій Костянтинівці», — написав він.

 

За словами Геращенка, найімовірніше, окупанти влаштували чергову провокацію. Інформація уточнюється.

Водночас у Сухопутних військах ЗСУ показали момент вибуху на складі із боєприпасами окупантів.

На відео видно вибух, після якого в повітря піднімається густий чорний дим, масштаби якого вражають. Відповідні кадри опублікував у Telegram Генштаб ЗСУ.

"Вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України", - йдеться в описі відео.

 

Як писали «ФАКТИ», раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним повідомив, що російська авіація 1 липня завдала удару по позиціях своїх військових у Херсонській області.

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