Самі собі влаштували «Чорнобаївку»: авіація росії «дуже добре попала» по своїм же позиціям на Херсонщині

Російська авіація 1 липня завдала удару по позиціях своїх же військових у Херсонській області. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

«У нас цікава новина. Щойно (близько 22:00 1 липня, — Авт.) російська авіація промахнулася і накрила свої ж позиції в Херсонській області. Причому дуже добре попала», — сказав Арестович.

Поки що українські військові не коментували цей інцидент. Кількість втрат ворога внаслідок цього «дружнього вогню» поки що встановлюється.

Також у розмові зайшлося про те, що Збройні Сили України готові завдати удару по Кримському мосту, якщо виникне така потреба. На думку Арестовича, атака на Кримський міст справді можлива. Але поки що важко говорити про якісь конкретні плани українського командування.

«Сантиментів ніхто не відчуває. Треба буде — ударимо по Кримському мосту, у правильний момент, у потрібний час. Не питання», — сказав Арестович.

Він додав, що зараз у ЗСУ нібито немає озброєння, яке б технічно могло завдати удару по переправі на анексований Крим.

«Але настане момент і… Далі подивимося. У цій війні вже давно немає жодних обмежень», — підсумував Арестович.

Як писали «ФАКТИ», раніше директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив, що Збройні сили України могли б завдати удару по Кримському мосту за допомогою американської артилерійської ракетної системи HIMARS. Проте в даний час такий варіант неможливий.

У той же час російський політтехнолог Михайло Шейтельман, який проживає в Україні, заявив, що візит прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона до Києва був направлений на обговорення способів підриву Кримського мосту.

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