Легендарний ексодноклубник Михайличенка та Кузнєцова помер від невиліковної недуги

На 59-му році пішов із життя колишній воротар «Глазго Рейнджерс» та збірної Шотландії Енді Горам, у якого наприкінці травня діагностували рак стравоходу четвертого ступеня.

Лікарі відводили Енді ще близько півроку, але важка недуга забравла ексфутболіста набагато раніше.

«Футбольний клуб „Рейнджерс“ глибоко засмучений у зв'язку зі смертю нашого легендарного голкіпера Енді Горама після нетривалої боротьби з раком. Думки директорів, менеджменту, гравців та персоналу „рейнджерів“ сьогодні із родиною Енді», — йдеться у заяві клубу з Глазго.

Rangers Football Club є завжди глибоко висаджений в бік гріха нашого legendary goalkeeper, Andy Goram, що веде шорстку битву з гравцем. - Rangers Football Club (@RangersFC) July 2, 2022

Зазначимо, що у складі «Рейджерс» Горам виступав з 1991-го по 1998-й (будучи одноклубником українців Олексія Михайличенка та Олега Кузнєцова), ставши шестиразовим чемпіоном Шотландії, а також тричі здобувши Кубок країни та двічі – Кубок ліги. У 2001-му під час нетривалого «відрядження» до «Манчестер Юнайтед» встиг стати чемпіоном Англії під керівництвом Сера Алекса Фергюсона. А у складі збірної Шотландії, маючи у своєму активі 43 поєдинки, був основним воротарем на двох великих турнірах – Євро-1992 та Євро-1996.

Andy Goram. 1964-2022



The Goalie pic.twitter.com/6HouAgSche - Rangers Football Club (@RangersFC) July 2, 2022

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футбольний тренер Луї ван Гал хворий на рак.

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