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Спорт

Номер один: сейв Луніна в чемпіонаті Іспанії звів з глузду вболівальників (відео)

14:23 3 липня 2022
Андрій Лунін

Голкіпер мадридського «Реала» та збірної України Андрій Лунін, який наприкінці травня вперше став батьком, зіграв у нинішньому сезоні іспанської примери лише два матчі, але встигнув у всій красі продемонструвати свою майстерність.

Сейв нашого співвітчизника у матчі 37-го туру проти «Кадіса» очолив топ-10 найкращих «порятунків» своїх воріт за підсумками чемпіонату Іспанії. Пропонуємо вам насолодитися добіркою моментів, на чолі якої розташувався 23-річний уродженець Краснограду, що на Харківщині.

Додамо, що також до топ-10 потрапив конкурент Луніна за місце у стартовому складі Тібо Куртуа, який зробив у відпустці пропозицію своїй дівчині. Сейв бельгійця в поєдинку 6-го туру проти «Мальорки» посів дев'яте місце в рейтингу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «гармата» Малиновського у ворота «Ювентуса» потрапила до найкращих голів сезону в чемпіонаті Італії.

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