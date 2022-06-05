Зірковий конкурент Луніна в «Реалі» вирішив розлучитися з холостяцьким життям: романтичні фото

Голкіпер мадридського «Реала» та збірної Бельгії Тібо Куртуа після тріумфу в Лізі чемпіонів із «вершковими» зробив важливий крок в особистому житті.

30-річний страж воріт «вершкових», вирушивши у відпустку, зробив пропозицію руки та серця своїй коханій — ізраїльській моделі Мішель Герциг. Місце для такої відповідальної події Тібо обрав відповідне, і в результаті почув довгоочікувану відповідь від дівчини.

«Таааак на все життя з тобою», — написала Мішель на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши романтичні фотографії. «Кохання мого життя», — не забарився з відповіддю в коментарях футболіст, причому зробив це на івриті.

Зазначимо, що у зіркового конкурента українця Андрія Луніна в «Реалі» вже є двоє дітей — донька Адріана та син Ніколас — народжені в цивільному шлюбі з Мартою Домінгес. При цьому бельгієць відмовляється визнавати позашлюбного сина від темношкірої красуні Ельзи Айзек, з якою воротар крутив роман у період виступу за лондонський «Челсі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної Англії Гаррі Магуйар таємно одружився з матір'ю двох своїх дітей.

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