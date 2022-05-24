У воротаря «Реала» та збірної України Андрія Луніна народився первісток (фото)

У сім'ї 23-річного голкіпера збірної України Андрія Луніна, який дебютував у складі мадридського «Реала» у чемпіонаті Іспанії, сталося радісне поповнення.

Дружина футболіста Анастасія народила 23 травня синочка, ім'я якого поки що не розголошується. Щасливі батьки виставили на своїх сторінках у Instagram однакові фотографії із ручкою новонародженого.

Додамо, що Андрій ґрунтовно підготувався до появи малюка на світ. Зокрема, молодий батько взяв та власними руками зробив ремонт у дитячій кімнаті. Вийшло дуже мило, і будемо вважати, що зовсім без допомоги професіоналів…

На жаль, провести багато часу з дружиною та новонародженим, а також насолодитися першими днями батьківства Луніну не вдасться. Зовсім скоро, 28 травня, мадридський «Реал» на «Стад де Франс» у Парижі зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти англійського «Ліверпуля», а потім голкіпер вирушить до розташування збірної України, що готується до стикових матчів плей-оф ЧС-2022 та Ліги націй.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста збірної України Ігоря Харатіна народився син Марк.

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