путін скористався тим, що Обама не дотримав слова, — Щаранський про вторгнення росії в Україну

Україна відіграє критичну роль у сценарії президента Росії володимира Путіна щодо відновлення російської великої держави. Так вважає відомий радянський дисидент та політичний діяч Ізраїлю Натан Щаранський, який раніше пояснив різницю між «хорошим» та «поганим» націоналізмом, пише інтернет-видання «ГОРДОН» .

За словами Щаранського, Путін особисто розповідав його знайомому, що вважає Катерину II, Петра I та генсека СРСР Йосипа Сталіна великими людьми і вважає, що тепер їхня «велика місія» лежить на ньому — «відновлення великої держави». Щаранський вважає, що Путін вирішив, що має цю місію, під час нападу росії на Грузію в 2008 році, коли він «побачив, що світ це приймає». Після цього він шукав слушний момент.

«І такий момент явної слабкості Заходу прийшов, коли Обама (44-й президент США Барак Обама. — Авт.) поставив червону лінію, що Сирія може робити, а чого не може, що якщо вона застосує хімічну зброю, все, цьому кінець, а потім порушив своє слово і ні на яку війну із Сирією не пішов» , — сказав Щаранський.

Після цього, звернув увагу Щаранський, Путін зробив дві речі: створив військову базу в Сирії та встановив повний контроль над її повітряним простором, а також анексував Крим — та переконався, що реакція Заходу на подібні речі «навіть якщо і буде, то така, яку він може терпіти».

«Це була його перша стадія війни з Україною» , — наголосив політик.

Як писали «ФАКТИ», Барак Обама говорив, що Володимир Путін завжди був схильний до ідей етнічного націоналізму і у війні з Україною цю свою жахливу сутність виявив повною мірою. Війну Росії проти України він назвав «нерозсудливістю» господаря кремля.

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