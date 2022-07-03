«Хороший» та «поганий» націоналізм: Щаранський розповів, який із них в Україні

Радянський дисидент, ізраїльський політик і громадський діяч Натан Щаранський в інтерв'ю «Гордону» заявив, що війна росії проти України продемонструвала всьому світу, що є як гарний, так і поганий націоналізм.

«Україна демонструє всьому світу, що таке героїзм, що таке вільна нація, яка бореться за своє право і право всього світу жити в умовах свободи. Що тут сказати? Слава Україні! Я вірю в божу справедливість, в історичну справедливість. Зло завжди буде переможене — тільки віра в це завжди давала мені сили й оптимізм і дає сьогодні», — зазначив він та додав, що чимало розмірковував про націоналізм, про те, чому націоналізм — це добре.

Він вважає, що все залежить від того, наскільки пов'язані націоналізм і любов до батьківщини.

«Багато хто, особливо в Європі, казав, що націоналізм — це погано, це війна. На Близькому Сході, навпаки, говорили, що демократія — це погано. І постійно треба було доводити: добре, коли є націоналізм і свобода одночасно», — додав він.

На думку Натана Щаранського, націоналізм України — це націоналізм свободи: «У світі з'явився просто хрестоматійний приклад, що таке поганий націоналізм, а що таке — гарний націоналізм».

Він підкреслив, що історії України та росії протягом останніх 30 років були начебто схожими — в обох країнах існували проблеми з прозорістю, олігархами, корупцією тощо. Але є й різниці.

«В одній країні народ постійно наполягає на своєму праві вільних виборів, ходить на Майдан, не подобається президент — він його змінює. Шість президентів змінилося, доки в росії був один. А ось у країни, яка відмовилася від вільних виборів, увесь націоналізм перетворився на імперіалізм і «збирання російських земель», — додав політик.

Нагадаємо, що 44-й президент США Барак Обама говорив, що володимир путін завжди був схильний до ідей етнічного націоналізму і у війні з Україною цю свою жахливу сутність виявив повною мірою. Війну росії проти України він назвав «нерозсудливістю» господаря кремля.

Фото з Вікіпедії

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter