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Спорт

Супермен у справі: легкоатлет виграв забіг, вдавшись до хитрощів (відео)

20:12 3 липня 2022
Жоау Вітор Олівейра

Кумедний епізод стався під час забігу на 110 метрів із бар'єрами, що проходив у рамках чемпіонату Португалії з легкої атлетики.

Бразилець Жоау Вітор Олівейра, бачачи, що зовсім трохи поступається Абделю Ларріназі на фініші, вдався до хитрощів — стрибнув уперед руками а-ля Супермен і в підсумковому протоколі випередив опонента лише на три соті (!) секунди.

Це вже не перший випадок, коли Олівейра демонструє свої можливості «літати» над землею. Наприклад, завдяки своїм нестандартним умінням бразильцю вдалося кваліфікуватися до півфіналу Олімпіади-2016, яка проходила на його батьківщині в Ріо-де-Жанейро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Андрій Проценко виграв престижний турнір після 40 днів, проведених в окупації.

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