Супермен у справі: легкоатлет виграв забіг, вдавшись до хитрощів (відео)

Кумедний епізод стався під час забігу на 110 метрів із бар'єрами, що проходив у рамках чемпіонату Португалії з легкої атлетики.

Бразилець Жоау Вітор Олівейра, бачачи, що зовсім трохи поступається Абделю Ларріназі на фініші, вдався до хитрощів — стрибнув уперед руками а-ля Супермен і в підсумковому протоколі випередив опонента лише на три соті (!) секунди.

Dejar todo para ganar, nivel Vítor Oliveira a final del Campeonato de Atletismo de Portugal. La inteligencia (і la picardía) al poder. pic.twitter.com/MZRmkti9mJ — VarskySports (@VarskySports) July 2, 2022

Це вже не перший випадок, коли Олівейра демонструє свої можливості «літати» над землею. Наприклад, завдяки своїм нестандартним умінням бразильцю вдалося кваліфікуватися до півфіналу Олімпіади-2016, яка проходила на його батьківщині в Ріо-де-Жанейро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Андрій Проценко виграв престижний турнір після 40 днів, проведених в окупації.

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