Стіни відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти більш за все: Зеленський про відхід ЗСУ з Лисичанська

Постачання зброї партнерами Україні мають величезне значення для врівноваження ситуації на фронті. Але не менше значення має і тактика військового керівництва, яке береже життя українських військових.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 130-го дня війни.

«Ми бережемо життя воїнів, наших людей. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти найбільше. І якщо командування армії і забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема це стосується й Лисичанська, це означає лише одне — що ми повернемося завдяки нашій тактиці, нарощуванню постачання сучасної зброї», — сказав глава Української держави.

Зеленський запевнив, що «Україна нічого не віддає» і наші воїни обов'язково повернуться до Лисичанська завдяки поставкам партнерами сучасної зброї.

«А коли хтось у Москві щось повідомляє про Луганську область, нехай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, у перші дні вторгнення, навесні і зараз. Нехай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Тому що нинішні їхні доповіді також підуть прахом, як і тодішні», — зазначив президент, маючи на увазі міністра оборони рф сергія шойгу, який у неділю доповів президентові країни-агресора володимиру путіну про окупацію всієї Луганської області.

Президент наголосив, що Україна поступово просувається вперед і в Харківській, і в Херсонській області, і на морі.

«Зміїний — тому гарний приклад. Буде день, коли те саме скажемо і про Донбас», — сказав він.

Нагадаємо, в неділю Генштаб повідомив, що після важких боїв Сили оборони України відійшли від позицій і рубежів, що займаються в Лисичанську Луганської області.

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