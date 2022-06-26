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Україна

ЗСУ успішно застосували HIMARS: знищено командні пункти супротивника (відео)

14:12 26 червня 2022
ЗСУ успішно застосували HIMARS

Як повідомило власне джерело «ФАКТІВ» в українській розвідці, внаслідок застосування Збройними Силами України американських систем залпового вогню HIMARS на Донбасі були успішно вражені командні пункти російських окупаційних військ.

Зокрема, 24 червня знищено командний пункт 20 армії Західного військового округу збройних сил російської федерації (в/ч 89425, м. Воронеж), що дислокувався в будівлі школи. Внаслідок удару вражена значна кількість офіцерів штабу армії, виведена з ладу техніка супротивника.

Також з 23 на 24 червня вражено передовий пункт управління повітрянодесантних військ збройних сил російської федерації. Ударом знищено значну кількість техніки, озброєнь і живої сили противника, у тому числі ліквідовано одного з командирів 106 повітряно-десантної дивізії вс рф полковника Васильєва А.В. (В/ч 55599, м. Тула).

Нагадаємо, як повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України, станом на 26 червня втрати російської армії в живій силі в Україні становлять 34 850 військовослужбовців.

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