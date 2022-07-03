«На жаль, сталевої волі та патріотизму недостатньо», — Генштаб про вихід ЗСУ з Лисичанська

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти.

«В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід. Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму — потрібні матеріально-технічні ресурси», — йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні заявляв, що на околицях Лисичанська йдуть бої, ситуація складна, передає «Суспільне». «Там дійсно найскладніша ситуація, найнебезпечніша, там переваги у нас немає, це слабке місце», — сказав він та додав, що є ризики окупації всієї Луганщини.

У Генштабі також повідомляють, що на Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та захопити Білогорівку. Продовжує вогневий вплив на підрозділи ЗСу з метою сковування їхніх дій.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового.

А наступальні дії противника у напрямку Ниркове — Берестове підрозділи ЗСУ успішно відбили. Також ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм у напрямку Василівка — Берестове. Вів штурмові дії на напрямках Вовчоярівка — Спірне та Миколаївка — Спірне. Зазнав значних втрат та відійшов.

До речі, колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Великобританії генерал Річард Даннат в ефірі Sky News заявив, що якщо російській окупаційній армії вдасться захопити всю територію Донецької та Луганської областей, війна увійде в стадію «глибокого заморожування», після чого можуть поновитися переговори. Він не виключає окупацію п'ятої частини України ворогом. Проте, Річард Даннет відзначає, що можливе захоплення російськими військами Донбасу не означатиме перемогу росії та програш України.

Нагадаємо, що 3 липня окупанти потужно обстріляли Слов’янськ на Донеччині. За попередніми даними, загинуло 6 людей та 15 було поранено.

Фото Генштаба ЗСУ

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