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Спорт

Третій — просто шедевр: вихованець «Динамо» відзначив хет-триком дебют у європейському чемпіонаті (відео)

14:09 4 липня 2022
Олексій Щебетун

Яскравим вийшов дебют за «Шяуляй» у чемпіонаті Литви для ексфутболіста київського «Динамо» та молодіжних збірних України Олексія Щебетуна.

Підписавши контракт із клубом із однойменного міста наприкінці червня, форвард зіграв перший матч за «Шяуляй» у рамках 18-го туру чемпіонату країни проти «Джюгас Тельшяй». Уже до 17-ї хвилини Щебетун оформив дубль, спочатку реалізувавши пенальті, а потім завершивши результативним ударом вихід віч-на-віч із воротарем. Гості спромоглися зрівняти рахунок до середини другого тайму, але на останніх хвилинах українець забив третій м'яч — обігравши воротаря на розі штрафного майданчика, Олексій елегантно закинув м'яча до сітки воріт, які у відчайдушному стрибку намагався врятувати захисник.

Завдяки цій перемозі над одним із аутсайдерів «Шяуляй», який є новачком найвищого дивізіону Литви (чемпіонат проводиться за системою «весна-осінь»), зміг відірватися на 11 очок від зони вильоту.

Щодо Щебетуна, то останнім клубом футболіста була столична «Оболонь», за яку форвард виступав із 2020 року. У складі «пивоварів» нападник провів у нинішньому сезоні 22 матчі у першій лізі та Кубку України, в яких забив два м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Ілля Шевцов забив класний дебютний гол у США з передачі ексгравця «МЮ».

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