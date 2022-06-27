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Спорт

Українець забив класний дебютний гол у США з передачі ексгравця «МЮ» (відео)

17:04 27 червня 2022
Ілля Шевцов

Український форвард Ілля Шевцов, контракт якого належить чернігівській «Десні», забив свій дебютний гол у США. 22-річний нападник у черговому матчі першої ліги USL (третій за силою дивізіон) допоміг «Шарлотт Індепенденс» після чотирьох поразок поспіль розгромити «Форвард Медісон» (6:2).

На 28-й хвилині (за рахунку 2:0) уродженець Херсона у своєму п'ятому поєдинку за нову команду відгукнувся на навісну передачу ексгравця «Манчестер Юнайтед» француза Габріеля Обертана та класним ударом головою влучив у ворота суперника.

Успіх дозволив «Шарлотт Індепенденс» піднятися у турнірній таблиці на п'яте місце у лізі з 11 командами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол-красень Руслана Малиновського увійшов до двадцятки найкращих у чемпіонаті Італії.

Фото ФК «Шарлотт Індепенденс»

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