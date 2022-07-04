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Події

«Рашисти замінували песика»: зворушлива історія порятунку чотирилапого під Києвом

20:20 4 липня 2022
замінований російськими військовими собака

Окупанти під час боїв у Київській області відзначились жорстокістю не лише до людей, а й до братів наших менших. Історія песика Лиса моторошна та жорстока, адже орки побили та замінували його. Люди хотіли його забрати, але помітили, що то вкрай небезпечно. Про це повідомляє спільнота «Зоопатруль».

«Те, що пес не міг ходити, врятувало його від смерті. Скільки він там пролежав, незрозуміло. Сапери розмінували його й передали зоопатрулям. Попри все, що довелося пережити, песик на ім'я Лис дуже довірливий, хоча й лякливий. У реабілітаційному центрі його називають „миротворець“, адже коли хтось із тваринок між собою не ладнає, він завжди намагається залагодити цей конфлікт. У нього є чутливість у травмованих лапках, що вселяє надію на часткове відновлення».

Наразі тварина потребує тривалої реабілітації. І сьогодні, за словами ветеринарів, геройський песик щонайбільше хоче почути слова: «Біжи, Лисе, Біжи!».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що із зруйнованого ракетою рашистів будинку в Миколаєві співробітники ДСНС врятували собаку. Фото та відео порятунку дивіться тут.

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