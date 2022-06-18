Знайшла по запаху на передовій: пес тиждень шукав господаря, пройшовши 25 кілометрів

На Київщині службова собака Лея протягом тижня шукала свого господаря-військового та подолав у пошуку майже 30 кілометрів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Перед нападом російських фашистів собака займалася пошуком людей за запахом.

«Її годував з рук, щоб вона до мене звикла, і вона запам'ятала мій запах і тому з частини прибігла до нас на пост. Це 25 кілометрів», — розповів чоловік.



Справа в тому, що в день повномасштабного російського вторгнення кінологічний центр, де були службові пси, сильно обстрілювали рашисти.

Щоб урятувати службових собак, військові відкрили вольєри. Пси розбіглися, рятуючись від вибухів. Деякі собаки зазнали поранень, їх намагалися врятувати. А Лея побігла шукати свого господаря, знайшла і зараз вона від нього не відходить.

«Разом зі мною і спала в окопі, можна сказати, і їли ми одне й те саме. Мені було важко бачити її втомлену і голодну, як вона за ці 5 днів нічого не їла і прибігла до мене», — розповів господар вівчарки.

Під час оборони Києва Лея стежила, щоби на посаду нацгвардійців не зайшли російські окупанти. Власник собаки радий, адже рік спільних тренувань не пройшов даремно — вівчарка зуміла його знайти.

Нагадаємо, пес-сапер Патрон, який став однією з військових легенд України, був удостоєний нагороди Канського кінофестивалю, а його зображення посіло друге місце в конкурсі «Укрпошти» на кращий дизайн нової патріотичної марки .

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