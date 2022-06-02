Перестали «згуртовуватися»: Дантес зробив нову заяву про розлучення з Дорофєєвою

Незважаючи на те, що багато фанати вважали шлюб Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої чи не ідеальним, пара повідомила про розлучення незадовго перед війною, після 7 років спільного життя. Водночас це було вирішено наперед, повідомив виконавець в інтерв'ю ТСН.

За словами артиста, він перестав «згуртовуватися» з Надею ще до початку війни в Україні.

«Ми перестали „згуртовуватися“ ще до початку повномасштабної війни, просто про це пізніше розповіли. Подумали, ніби ніхто так не зверне на це уваги, як це було в мирні часи. Знаєте, зараз той час, коли можна починати нове життя. І розходитися можна мирно, залишаючись при цьому друзями», — сказав Дантес у «Сніданку з 1+1».

Володимир переконаний, що якщо у відносинах двох людей є проблеми і вони замислюються і про розставання, то не треба чекати відповідного моменту. Він пояснив таку позицію тим, що «у мирний час розрив із коханою людиною важче переживати»:

«Мені здається, що у мирний час важче переживати, ніж зараз. У мирний час ти ходиш і щось собі там вигадуєш. Ми ж взагалі розлучилися нормально, ми просто під час війни це вирішили сказати. У нас немає такого, щоб ми сиділи». там і просто обурені плакали, бо: «Ой, як я без неї» або «А як же я без нього». Зараз такого немає, все нормально. Зараз переживати це, мені здається, краще. Якщо ви хочете розлучитися — робіть зараз це", — дав несподівану пораду співак.

Крім того, Дантес раніше у своїх інтерв'ю заявляв, що з екс-коханою Надею йому вдалося зберегти добрі дружні стосунки, навіть попри розлучення.

«Ми підтримуємо один одного, ми не розлучаємося погано. Розлучатися треба так, щоб не зіпсувати вашу спільну історію. Тоді ви зможете і надалі спілкуватися один з одним, поважати один одного, просто залишатися друзями. Так, коли нам 18−20 років, ми говоримо собі: „Не можна спілкуватися з колишніми“. Але якщо ти з людиною прожив 10 років, спочатку в тебе немає нікого ближче за неї», — говорить виконавець.

Нагадаємо, фанати Дорофєєвої підозрюють, що Надя пішла до ресторатора та творця бренду одягу Михайла Кацуріна. Такий висновок вони зробили, коли Кацурін виклав пост про розлучення із дружиною. Публікація з'явилася наступного дня після того, як Надя та Вова оголосили про розлучення. Пізніше з'явилося фото пари, яке, як уточнювалося, було зроблено під час їхньої поїздки до Барселони. Сам же Дантес не заперечує, що його колишня кохана і колись друга сім'я може мати стосунки.

А поки що знаменитості продовжують влаштовувати особисту «мильну оперу», їхні колеги з шоу-бізнесу активно займаються волонтерством або навіть самі пішли воювати за Україну.

Фото instagram.com/vladimirdantes/

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