Ніколи вже не бути йому майором: ліквідовано рашиста, який хотів «зробити кар'єру» на війні в Україні

В Україні загинув ще один російський окупант. «Вантажом 200» став Василь Бабілюк, який дуже хотів отримати «майорські зірочки», вбиваючи українців.

Про це повідомляє полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

При цьому до пенсії йому залишалося всього три роки — і потім «добрий день, безбідна старість».

«До завершення контракту та пенсії йому залишалося три роки. За словами близьких, він мріяв піти на пенсію у званні майора», — йдеться у підписі до фото в одній із російських соцмереж.

Але офіцер путлера, який так і не став майором, вирушить на батьківщину «вантажем 200».

Така ж доля спіткала й старшого лейтенанта, начальника станції батареї артилерійської розвідки 147-го артилерійського полку Наро-Фомінського міського округу — Должикова Павла, який народився у Харкові, та безславно завершив свій шлях в Україні.

Також приклад "недомайора" наслідував старший лейтенант Сергій Захаров, заступник командира роти 104-го десантно-штурмового полку росії - він "зробив крок доброї волі" і офіційно денацифікувався і демілітаризувався.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 36 200 російських військовослужбовців.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні на острові Зміїний встановлено державний прапор України.

Фото соцмережі

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