Новий масовий «жест доброї волі»: в Україні «самоліквідувалися» ще 230 окупантів

Використовуючи термінологію російського військового керівництва, можна сказати, що окупанти продовжують «тішити» в масовому порядку українських воїнів, прямуючи на той світ цілими сотнями.

Саме такі дані наводяться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Всього ж з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 36200 військовослужбовців.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Також протягом доби українські воїни знищили 5 танків (загалом з початку бойових дій — 1589), 10 броньованих бойових машин (3754), три артилерійські системи (804) та масу іншої техніки.

Як відбувається знищення військових путлерів, наочно показали знамениті «Едельвейси» — бійці 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

З ролика можна зрозуміти, що ворог намагався сховатись від вогню українських військових у лісосмузі. Але в результаті російський танк перетворився на купу металу, а екіпаж — на «добрива» для української землі.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, як українська бойова авіація веде вогневу поразку складів боєприпасів та скупчень живої сили та військової техніки російських окупантів.

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