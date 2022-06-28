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Україна

Сам виявився дикуном: ЗСУ ліквідували окупанта, який називав українців «аборигенами»

17:00 28 червня 2022
вантаж 200

В Україні нині знищено вже понад 35 тисяч російських окупантів. Про одного з них, який став «вантажем 200», повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Йдеться про військовослужбовця російської армії Олега Кузнєцова, який називав українців «аборигенами».

Ймовірно через свою «вченість» й під впливом творів «великої російської культури» цей рашист ще у 2017 році залишив зневажливий пост у соцмережі: «Хто такі взагалі ці українці? Купка аборигенів, які живуть біля краю».

Штірліц розмістив фото окупанта з дівчиною, додавши, що окупант поплатився за свої слова.

«Love Story з 200» , — прокоментував Штірліц.

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Український офіцер у своєму Telegram показав ще двох російських військових, один з яких «вийшов з чату», а інший — «три місяці блукає в дорозі». Залишається тільки гадати, чи знали вони про те, що чекає на горезвісний «руцький світ» в Україні.

 

 

 

Нагадаємо, днями у тимчасово окупованому Херсоні партизани підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів, члена «Нової русі» та забороненої політсили «Партії Шарія» Дмитра Савлученка.

Фото https://twitter.com/Shtirlitz53/

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