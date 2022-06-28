Сам виявився дикуном: ЗСУ ліквідували окупанта, який називав українців «аборигенами»
В Україні нині знищено вже понад 35 тисяч російських окупантів. Про одного з них, який став «вантажем 200», повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
Йдеться про військовослужбовця російської армії Олега Кузнєцова, який називав українців «аборигенами».
Ймовірно через свою «вченість» й під впливом творів «великої російської культури» цей рашист ще у 2017 році залишив зневажливий пост у соцмережі: «Хто такі взагалі ці українці? Купка аборигенів, які живуть біля краю».
Штірліц розмістив фото окупанта з дівчиною, додавши, що окупант поплатився за свої слова.
«Love Story з 200» , — прокоментував Штірліц.
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Український офіцер у своєму Telegram показав ще двох російських військових, один з яких «вийшов з чату», а інший — «три місяці блукає в дорозі». Залишається тільки гадати, чи знали вони про те, що чекає на горезвісний «руцький світ» в Україні.
Нагадаємо, днями у тимчасово окупованому Херсоні партизани підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів, члена «Нової русі» та забороненої політсили «Партії Шарія» Дмитра Савлученка.
Фото https://twitter.com/Shtirlitz53/743
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