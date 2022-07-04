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«Намагаються вбити в людях почуття вдома»: Зеленський розповів, чому рф руйнує міста України

17:45 4 липня 2022
Володимир Зеленський

Агресор завдає ракетних та артилерійських ударів по українських містах не лише в рамках збоченої військової тактики. Таку заяву президент Володимир Зеленський зробив під час звернення до учасників донорської конференції у швейцарському Лугані.

Зокрема, він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення до нашої країни росія знищила понад 2 100 об'єктів освітньої галузі та майже 800 об'єктів медичної інфраструктури. На його думку, так країна-терорист намагається довести нібито нездатність демократичної системи та європейського вибору забезпечити життя народу України.

«Погляньте на системну руйнацію російською армією житлових кварталів наших міст і постійний ракетний терор. Для чого вони це роблять? Це ж не суто військова тактика. Кожна людина має простір свого будинку, і це не лише окрема квартира чи будиночок, це частина міста чи сільської місцевості, де людина спілкується, працює, любить і їздить до батьків. Для цього російські окупанти розстрілюють з танків житлові будинки або накривають міські квартали артилерією, саме для цього вони направляють ракети на будинки, щоб знищити весь цей простір життя. почуття дому», — наголосив Зеленський.

Він також додав, що понад 12 млн. українців уже стали вимушеними переселенцями. І є ймовірність того, що після руйнівних ударів по Україні багатьом складно буде повернути почуття рідного дому, навіть якщо вони куди повертатимуться.

Нагадаємо, напередодні у своєму зверненні до українців президент Зеленський підтримав рішення Генштабу про відведення українського контингенту від Лисичанська, наголосивши, що для України головною цінністю є життя кожного з її захисників.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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