Анджей Дуда підписав новий закон: що зміниться для українців у Польщі

У Польщі змінилися правила перебування українських біженців та надання допомоги сім'ям, які перебувають в країні через бойові дії на території України.

Президент Польщі підписав зміни до закону, який запроваджує перший пакет рішень для допомоги українським біженцям для адаптації у сусідній країні. Про це повідомили у посольстві України у Польщі.

Зокрема, затверджено нові положення щодо реєстру PESEL UKR (PESEL-універсальна електронна система реєстрації населення).



Раніше статус тимчасового захисту в Польщі втрачався, якщо людина виїжджала з країни більш як на 30 днів. За новими правилами, цей статус можна буде автоматично відновити, якщо людина виїхала більш ніж на 30 днів у межах Шенгенської зони.

Також статус можна буде відновити, якщо людина повернеться до Польщі після виїзду в Україну довше, ніж на 30 днів. Причина повернення має бути обґрунтованою — це активні бойові дії за місцем проживання.



З 1 липня право на отримання тимчасового захисту у Польщі можуть отримати українці, які в'їжджають до країни й через внутрішні кордони ЄС.



Внесено зміни до норми, згідно з якою господарям, які дали притулок вимушеним переселенцям, виплачувалася грошова допомога у розмірі 40 злотих на проживання та харчування. З 1 липня заява на отримання грошової допомоги подається протягом місяця з останнього дня періоду, на який подається заява. Заявки подані після закінчення встановленого терміну, не розглядатимуться.



Крім того, полякам, які дали притулок українським біженцям, можна буде оформити допомогу лише на найвразливіші категорії населення.



Зміни також зачепили ринок праці для українців, записи на курси польської мови.

Крім того, у Польщі передбачено створення нових дитячих центрів для дітей з України та додаткових місць у дитячих садках.



Зазначимо, що з 1 липня Чехія також змінила правила програми підтримки українських біженців.

Нагадаємо, останнім часом в Україну повертається дедалі більше людей, які виїхали з країни через активні військові дії. За даними Держприкордонслужби, щодня кількість тих, хто повертається, перевищує кількість тих, хто залишає межі України.



Фото ГПС

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