ЗСУ відбили штурм ворога під Слов'янськом та Краматорськом, на Півдні активізувалися українські партизани, — Генштаб

Російські загарбники на Донбасі продовжували обстрілювати підконтрольні Україні населені пункти. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

«На Слов’янському напрямку ворог веде оборонні бої. Також штурмував Богородичне, успіху не мав. На Краматорському напрямку обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Білогорівки, Маяків та Донецького, а на Лисичанському — Золотарівки і Верхньокам’янського. В напрямку останнього вів наступ, успіху не мав, відійшов», — повідомили в Генштабі.

Винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна — небезуспішно надає вогневу підтримку українським підрозділам у визначених операційних районах.

«Російські окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках в збройних силах білорусі продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року (попередні терміни 22 червня — 1 липня 2022 року). У рамках проведення зазначених заходів, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни.

На Сіверському напрямку з метою прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп. Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

«На Харківському напрямку підрозділи противника зосереджують зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущення їх подальшого просування. З метою повернення втрачених позицій ворог веде штурмові дії на напрямку Кочубеївка — Дементіївка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Руська Лозова, Хрестище, Перемога, Дементіївка, Верхній Салтів, Молодова, Старий Салтів, Коробочкіне, Замулівка, Велика Бабка, Волобуївка та Малинівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхного Салтова, Прудянки та Мосьпанового», — повідомили в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України.

Як писали «ФАКТИ», минула ніч і ранок знову стали важким випробуванням для українців через обстріл, якому російський ворог піддав ряд наших міст. Росіяни обстріляли Одесу, Харків, Миколаїв та Бахмут.

Фото Генштаба ВСУ

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