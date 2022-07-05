Лікар центру сучасної онкології у Чернігові Євгеній Луценко 3 місяці вважався безвісти зниклим. Із ним спілкування рідних обірвалось 13 березня, коли він поїхав маршруткою з Чернігова зустрітися з родиною. Про це повідомляє видання «Час Чернігівський». Сім'я до останнього вірила у диво, але лише нещодавно слідству вдалося ідентифікувати тіло загиблого лікаря.

«Євген попав в один із маршрутів, який потрапив під обстріл ворожої артилерії. Ми з’ясовували, де він був, знайшли людей, які їхали в тому транспорті. Частина вижила, вони лікувалися, вони не могли пригадати. Женя їхав в задній частині транспорту, і ті люди, які були ззаду, куди потрапив снаряд, вони загинули. Ми сподівалися що є шанс, але ідентифікація поставила крапку, він загинув як герой, — розповів журналістам Олександр Заїка, в.о. генерального директора Чернігівського центру сучасної онкології. — Євгеній працював в центрі з 2018 року. Був молодим і перспективним онкоторакальним хірургом. Брав участь у складних операціях. Під час облоги Чернігова він залишився і допомагав важкохворим пацієнтам».

Втім, 13 березня лікар скористався можливістю побачити рідних, хоча колеги його відмовляли. Мовляв, у місті більш-менш безпечно, є українські військові, гуманітарну допомогу надавати стали. Відомо, що мікроавтобус, в якому був лікар, влучили снаряди. Машина повністю згоріла.

Загибель талановитого хірурга — важка втрата не тільки для його родини, а й для медицини Чернігівщини. Багато пацієнтів досі звертаються до закладу і запитують Євгенія Луценка…

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