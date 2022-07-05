Пізно вигнали: ексбіатлоністка збірної України «передала привіт» з росії
Ексбіатлоністка збірної України Катерина Бех, яка перед вторгненням путінських військ втекла до рф і пізніше була виключена з національної команди, опублікувала в Instagram фото у формі збірної росії.
Нагадаємо, що 23-річна спортсменка, яка народилася у Хабаровському краї, до 2018 року виступала за російську команду. Пізніше біатлоністка переїхала до нашої країни і 2020-го була включена до основного складу збірної України. Щоправда, ще до цього Катерина Бех стала під синьо-жовтим прапором дворазовою чемпіонкою світу та чемпіонкою Європи серед юніорів.
За словами глави Федерації біатлону України Володимира Бринзака, спортсменка ще перед повномасштабним вторгненням Росії (за іншими даними, у день початку війни) поїхала на батьківщину відвідати батьків і не повернулася. Бех отримала у рф статус біженки і тепер збирає необхідні документи, щоб знову стати росіянкою. Пригріли на свою голову…
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що біатлоністка, яка переїхала з росії, розповіла про наслідки «руського міра».
Фото biathlon.com.ua, Instagram361
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