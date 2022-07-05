Пізно вигнали: ексбіатлоністка збірної України «передала привіт» з росії

Ексбіатлоністка збірної України Катерина Бех, яка перед вторгненням путінських військ втекла до рф і пізніше була виключена з національної команди, опублікувала в Instagram фото у формі збірної росії.

Нагадаємо, що 23-річна спортсменка, яка народилася у Хабаровському краї, до 2018 року виступала за російську команду. Пізніше біатлоністка переїхала до нашої країни і 2020-го була включена до основного складу збірної України. Щоправда, ще до цього Катерина Бех стала під синьо-жовтим прапором дворазовою чемпіонкою світу та чемпіонкою Європи серед юніорів.

Під прапором України Катерина Бех стала дворазовою чемпіонкою світу та чемпіонкою Європи серед юніорів.

За словами глави Федерації біатлону України Володимира Бринзака, спортсменка ще перед повномасштабним вторгненням Росії (за іншими даними, у день початку війни) поїхала на батьківщину відвідати батьків і не повернулася. Бех отримала у рф статус біженки і тепер збирає необхідні документи, щоб знову стати росіянкою. Пригріли на свою голову…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що біатлоністка, яка переїхала з росії, розповіла про наслідки «руського міра».

Фото biathlon.com.ua, Instagram

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