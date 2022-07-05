«Працював слюсарем, отримав повістку»: винесено вирок жителю Горлівки, який воював проти України

Жовтневий райсуд Запоріжжя виніс вирок жителю Горлівки Віталію Альохіну. Боєць окремої донецької мотострілецької (важкої) бригади «Оплот» воював проти України і визнаний винним у державній зраді. Про це стало відомо з опублікованого вироку.

«Ця особа перебувала на посаді командира взводу й мала у підпорядкуванні 6 військовослужбовців. Віталій Альохін чергував з вогнепальною зброєю на об’єктах, займався спорудженням захисних фортифікаційних споруд для збройного опору військовим формуванням України.7 травня поблизу села Нестерянка Запорізької області обвинувачений брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ, які звільняли окуповані росіянами населені пункти Пологівського району Запорізької області. Після бойового зіткнення формування „днр“ понесло численні втрати особового складу та військової техніки».

Сам терорист Віталій Альохін був поранений та переховувався у лісі. Втім, його зловили наші бійці ЗСУ та СБУ, які доставили його до КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» для невідкладної медичної допомоги. Під час судового засідання чоловік визнав вину. За його словами, він мешкав у місті Горлівка Донецької області та працював у ЖЕКу слюсарем. В березні 2022 року отримав повістку, за яку терористи загрожували кримінальною відповідальністю, якщо не піде воювати. Тому Віталій Альохін і пішов до військкомату, його призначили командиром підрозділу, а через 10 діб направили у район Маріуполя. У квітні 2022 року їх перевезли до села Нестерянка Запорізької області та наказали обороняти цю територію. 7 травня під час мінометного обстрілу він і був поранений. Крім того, під час суду чоловік заявив, що, крім українського, має паспорт російської федерації.

Його визнали винним у державній зраді в умовах воєнного часу і участі в незаконному збройному формуванні. Покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що СБУ завершила досудове розслідування та передала до суду матеріали кримінального провадження стосовно затриманого помічника-консультанта народного депутата України. Він виявився агентом ФСБ.

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